Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам - МОЗ

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Суббота, 27 января 2018, 07:04

Миинздрав Украины подписал меморандум с Американским союзом клинических патологов, который предусматривает предоставление поддержки украинским специалистам по лабораторной диагностике.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Хочу напомнить, что одной из задач нашей реформы здравоохранения является предотвращение или выявление заболеваний на ранних стадиях, поэтому своевременная и точная лабораторная диагностика является критически важной, поскольку снижает общие затраты на лечение", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, мировой опыт показывает, что оптимизация лабораторных подразделений и внедрения системы управления качеством позволит на 20% улучшить качество работы.

"Внедрение системы качества, основанной на международных стандартах, и аккредитация лабораторий позволит уменьшить оперативные расходы лаборатории и количество ложных результатов, улучшить управление лабораториями и качество предоставления медицинских услуг пациенту", - подчеркнула Супрун.

"Сейчас, по результатам многочисленных международных оценок в 2015-2017 годах, система национальных лабораторий соответствует требованиям международных стандартов лишь на 50-60%", - говорится в заявлении Минздрава.

По данным ведомства, сейчас в Украине более 5 тысяч медицинских лабораторий - государственных и частных. Из них только 3 лаборатории - 1 частная и 2 государственных - аккредитованны по стандарту ІSО 15189. Начали процесс аккредитации еще 7 лабораторий.

"Американский союз клинических патологов будет помогать украинским специалистам по лабораторной диагностике повышать знания и улучшать навыки по управлению качеством в лабораториях", - сообщили в Минздраве.

Темы: Минздрав
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