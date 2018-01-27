Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам - МОЗ

Суббота, 27 января 2018, 06:04
Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам - МОЗ

Миинздрав Украины подписал меморандум с Американским союзом клинических патологов, который предусматривает предоставление поддержки украинским специалистам по лабораторной диагностике.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Хочу напомнить, что одной из задач нашей реформы здравоохранения является предотвращение или выявление заболеваний на ранних стадиях, поэтому своевременная и точная лабораторная диагностика является критически важной, поскольку снижает общие затраты на лечение", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, мировой опыт показывает, что оптимизация лабораторных подразделений и внедрения системы управления качеством позволит на 20% улучшить качество работы.

"Внедрение системы качества, основанной на международных стандартах, и аккредитация лабораторий позволит уменьшить оперативные расходы лаборатории и количество ложных результатов, улучшить управление лабораториями и качество предоставления медицинских услуг пациенту", - подчеркнула Супрун.

"Сейчас, по результатам многочисленных международных оценок в 2015-2017 годах, система национальных лабораторий соответствует требованиям международных стандартов лишь на 50-60%", - говорится в заявлении Минздрава.

По данным ведомства, сейчас в Украине более 5 тысяч медицинских лабораторий - государственных и частных. Из них только 3 лаборатории - 1 частная и 2 государственных - аккредитованны по стандарту ІSО 15189. Начали процесс аккредитации еще 7 лабораторий.

"Американский союз клинических патологов будет помогать украинским специалистам по лабораторной диагностике повышать знания и улучшать навыки по управлению качеством в лабораториях", - сообщили в Минздраве.

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: