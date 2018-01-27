Київводоканал: У Києві - понад 1700 МАФів стоять в "охоронних зонах"

У 2017 році у Києві виявлено 1732 МАФи, які встановлено в охоронних зонах водопровідного та каналізаційного господарства.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київводоканалу", уточнюючи інформацію, розповсюджену раніше на сайті столичної мерії.

"За статистичними даними, 2017 року виявлено 1732 об’єкта (МАФи): 1239 - розміщених в охоронних зонах водопровідного господарства, а 493 – в охоронних зонах об’єктів каналізаційного господарства", - зазначили у "Київводоканалі".

У компанії додали, що за рік було демонтовано чи перенесено близько 90 забудов з вказаної кількості.

Також у "Київводоканалі" зазначили, що "МАФи ... становлять реальну загрозу для життя людей, які живуть поруч або працюють у таких кіосках".

Підприємство зазначає, що "Київводоканалом" підготовлено зміни до рішення КМДА №3737, що стосувалося заборони торгівлі спиртними напоями в МАФах.

"Помилково у цьому рішенні прийнято наступне: власник МАФа має право розташовувати будівлю в охоронній зоні, попередньо оформивши страховку. Зміни, прийняті Комісією з питань житлово-комунального господарства щодо вилучення цього пункту, підготовлено до виносу на затвердження сесії Київради", - зазначили у "Київводоканалі".