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Київводоканал: У Києві - понад 1700 МАФів стоять в "охоронних зонах"

Субота, 27 січня 2018, 08:03

У 2017 році у Києві виявлено 1732 МАФи, які встановлено в охоронних зонах водопровідного та каналізаційного господарства.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київводоканалу", уточнюючи інформацію, розповсюджену раніше на сайті столичної мерії. 

"За статистичними даними, 2017 року виявлено 1732 об’єкта (МАФи): 1239 - розміщених в охоронних зонах водопровідного господарства, а 493 – в охоронних зонах об’єктів каналізаційного господарства", - зазначили у "Київводоканалі". 

У компанії додали, що за рік було демонтовано чи перенесено близько 90 забудов з вказаної кількості. 

Також у "Київводоканалі" зазначили, що "МАФи ... становлять реальну загрозу для життя людей, які живуть поруч або працюють у таких кіосках". 

Підприємство зазначає, що "Київводоканалом" підготовлено зміни до рішення КМДА №3737, що стосувалося заборони торгівлі спиртними напоями в МАФах.

"Помилково у цьому рішенні прийнято наступне: власник МАФа має право розташовувати будівлю в охоронній зоні, попередньо оформивши страховку. Зміни, прийняті Комісією з питань житлово-комунального господарства щодо вилучення цього пункту, підготовлено до виносу на затвердження сесії Київради", - зазначили у "Київводоканалі". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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