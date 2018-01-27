Аваков сказав НГУ й Нацполіції готуватися до звільнення Криму й Донбасу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає Національну гвардію і Нацполіцію до готовності нести службу на Донбасі і в Криму після звільнення цих територій від окупації.

Про це він заявив в ході річної підсумкової колегії в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Національної гвардії... Період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, мине, і буде та фаза нашого життя, коли вам доведеться разом з Національною поліцією заходити в райони Донецької, Луганської області та Криму, звільнені від окупації. І потрібно буде правильно розставити пріоритети", – заявив він.

"Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз", – цитує Авакова прес-служба МВС.

Глава МВС заявив, що у Міністерстві планують створити патрульну поліцію Криму і м. Севастополя, які до завершення окупації півострова Росією працюватимуть на інших дільницях.



"Підрозділи патрульної поліції Криму і Севастополя... будуть працювати на інших дільницях доти, доки не буде звільнено від окупантів Крим", – зазначив Аваков.