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Аваков сказал НГУ и Нацполиции готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

Суббота, 27 января 2018, 13:34
Аваков сказал НГУ и Нацполиции готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Нацгвардию и Нацполицию к готовности нести службу на Донбассе и в Крыму после освобождения этих территорий от оккупации.

Об этом он заявил в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Национальной гвардии.... Период фальшивых митингов, которые отвлекают внимание, пройдет, и будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыма, освобожденные от оккупации. И нужно будет правильно расставить приоритеты", - заявил он.

"Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Глава МВД также заявил, что в министерстве планируют создать патрульную полицию Крыму и г.Севастополя, которые до конца оккупации полуострова Россией будут работать на других участках.

"Подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя ... будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым", - отметил Аваков. 

Темы: АваковполицияНацгвардияДонбассКрым
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