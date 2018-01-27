Аваков сказал НГУ и Нацполиции готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

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Суббота, 27 января 2018, 14:34

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Нацгвардию и Нацполицию к готовности нести службу на Донбассе и в Крыму после освобождения этих территорий от оккупации.

Об этом он заявил в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Национальной гвардии.... Период фальшивых митингов, которые отвлекают внимание, пройдет, и будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыма, освобожденные от оккупации. И нужно будет правильно расставить приоритеты", - заявил он.

"Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Темы: Аваков полиция Нацгвардия Донбасс Крым
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