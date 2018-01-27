Ар'єв: у Раді Європи є внутрішня вказівка протидіяти Україні

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Субота, 27 січня 2018, 15:17

Через несплату Росією близько 50 млн євро обов’язкового внеску до Ради Європи в організації говорять працівникам, що зарплати не індексуватимуть через непоступливу позицію українців, а також дають завдання критикувати і створювати проблеми українській делегації.

Про це віце-президент ПАРЄ, очільник української делегації Володимир Ар'єв заявив у коментарі Укрінформу.

"Загалом, атмосфера у Раді Європі стає дедалі відміннішою від тієї, яку закладали засновники організації. Правам людини і захисту демократії стає некомфортно, як лише мова заходить про гроші. Зараз мені кілька людей сказали, що Україну намагаються зробити винною, бо ми стоїмо на перешкоді 50 млн євро від Росії", - повідомив Ар’єв.

Віце-президент ПАРЄ також вказав, що є внутрішня вказівка в РЄ протидіяти українській делегації.

"Секретаріату Ради Європи говорять, що індексування зарплат їм не відбувається через непоступливість українців. Дають завдання починати нас максимально критикувати і створювати проблеми. Уявляєте, не агресору-Росії, а Україні, яка є жертвою агресії", - наголосив глава української делегації.

Як відомо, виступаючи в перший день зимової сесії ПАРЄ, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що настав час для гармонізації відносин всередині РЄ та повернення "на борт" організації держав-членів.

Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року за окупацію Криму і дестабілізацію ситуації на Донбасі. Москва заявила, що припиняє платити внески до Ради Європи у 2017 році через суперечку щодо повноважень російської делегації у ПАРЄ.

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Теми: ПАРЄ Ар’єв
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