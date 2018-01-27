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Арьев: в Совете Европы есть внутреннее указание противодействовать Украине

Суббота, 27 января 2018, 14:17
Арьев: в Совете Европы есть внутреннее указание противодействовать Украине

Из-за неуплаты Россией около 50 млн евро обязательного взноса в Совет Европы в организации говорят работникам, что зарплаты не будут индексировать из-за неуступчивой позиции украинцев, а также дают задание критиковать и создавать проблемы украинской делегации.

Об этом вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев заявил в комментарии Укринформу.

"В общем, атмосфера в Совете Европе все больше отличается от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России", - сообщил Арьев.

Вице-президент ПАСЕ также указал, что есть внутреннее указание в СЕ противодействовать украинской делегации.

"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы. Представляете, не агрессору России, а Украине, которая является жертвой агрессии", - подчеркнул глава украинской делегации.

Как известно, выступая в первый день зимней сессии ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что пришло время для гармонизации отношений внутри СЕ и возвращение "на борт" организации государств-членов.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года за оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации в Донбассе. Москва заявила, что прекращает платить взносы в Совет Европы в 2017 году из-за спора о полномочиях российской делегации в ПАСЕ.

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Темы: ПАСЕАрьев
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