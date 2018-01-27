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ДМС перевіряє всіх, хто отримав громадянство за роки незалежності

Субота, 27 січня 2018, 14:37
ДМС перевіряє всіх, хто отримав громадянство за роки незалежності

Державна міграційна служба почала перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності країни.

Про це керівник ДМС Максим Соколюк повідомив на річній підсумковій колегії МВС, передає УНІАН.

За його словами, зафіксовані випадки, що суди приймають рішення про проживання в Україні на підставі фейкової довідки про проживання в Україні до 1991 року, виданої посадовими особами міграційної служби, яка дає підставу для незаконного отримання іноземцями українського громадянства.

"Розпочато роботу з повної перевірки підстав набуття українського громадянства за всі роки незалежності. Особливу увагу буде приділено отриманню громадянства за новим свідоцтвом про народження особи та на підставі рішень судів про встановлення факту проживання нею в Україні до 1991 року", - сказав він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що такі випадки є неприпустимими.

"Я хочу всім працівникам ДМС сказати, що ми з цим не будемо миритися. Найближчим часом ми зробимо певні висновки, і вас чекає серйозна кадрова робота, в тому числі щодо лазівок, що виникли, і того, як їм запобігти", - підкреслив він.

Теми: Міграційна службагромадянство
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