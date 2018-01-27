ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости

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Суббота, 27 января 2018, 15:37

Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости страны.

Об этом руководитель ГМС Максим Соколюк сообщил на годовой итоговой коллегии МВД, передает УНИАН.

По его словам, зафиксированы случаи, что суды принимают решение о жительстве в Украине на основании фейковой справки о проживании в Украине до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы, которая дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года", - сказал он.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.

"Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе относительно возникших лазеек и как их предотвратить", - подчеркнул он.

Темы: Миграционная служба гражданство
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