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У Судаку ОМОН заявився на засідання "Кримської солідарності"

Субота, 27 січня 2018, 15:12

Співробітники російського ОМОНу в суботу перервали засідання громадської ініціативи "Кримська солідарність" у Судаку в окупованому Криму.

 
Фото "Крим.Реалії"

За словами силовиків, їм надійшов дзвінок про те, що "за даною адресою відбуваються збори зі зброєю", повідомляє "Крим.Реалії".

До будівлі під'їхали два автозаки з приблизно 15 співробітниками російського ОМОНу.

 

Через деякий час зібрання продовжилося, проте силовики не покинули приміщення, де проходить засідання "Кримської солідарності".

На цей момент російські силовики у Криму ситуацію не коментували.

Як заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, силовики вперше з'являються на засіданні громадської ініціативи "Кримська солідарність".

Джеппаров закликав українську владу в особі президента Петра Порошенка, Верховної Ради та інших держорганів відреагувати на ситуацію в Судаку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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