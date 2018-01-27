У Судаку ОМОН заявився на засідання "Кримської солідарності"
Співробітники російського ОМОНу в суботу перервали засідання громадської ініціативи "Кримська солідарність" у Судаку в окупованому Криму.
За словами силовиків, їм надійшов дзвінок про те, що "за даною адресою відбуваються збори зі зброєю", повідомляє "Крим.Реалії".
До будівлі під'їхали два автозаки з приблизно 15 співробітниками російського ОМОНу.
Через деякий час зібрання продовжилося, проте силовики не покинули приміщення, де проходить засідання "Кримської солідарності".
На цей момент російські силовики у Криму ситуацію не коментували.
Як заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, силовики вперше з'являються на засіданні громадської ініціативи "Кримська солідарність".
Джеппаров закликав українську владу в особі президента Петра Порошенка, Верховної Ради та інших держорганів відреагувати на ситуацію в Судаку.