В Судаке ОМОН заявился на заседание "Крымской солидарности"

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Суббота, 27 января 2018, 16:12

Сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы "Крымская солидарность" в Судаке в оккупированном Крыму.

 
Фото "Крым.Реалии"

По словам силовиков, им поступил звонок о том, что "по данному адресу проходит собрание с оружием", сообщает "Крым.Реалии".

К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.

 
Фото "Крым.Реалии"

Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание "Крымской солидарности".

На данный момент российские силовики в Крыму ситуацию не комментировали.

Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы "Крымская солидарность".

Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.

Темы: Крым
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