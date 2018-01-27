В Судаке ОМОН заявился на заседание "Крымской солидарности"
Сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы "Крымская солидарность" в Судаке в оккупированном Крыму.
По словам силовиков, им поступил звонок о том, что "по данному адресу проходит собрание с оружием", сообщает "Крым.Реалии".
К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.
Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание "Крымской солидарности".
На данный момент российские силовики в Крыму ситуацию не комментировали.
Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы "Крымская солидарность".
Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.