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Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Суббота, 27 января 2018, 15:58
Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Действующий пророссийский глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%.

Его оппонент - бывший глав Национальной академии наук Иржи Драгош - получил поддержку 47,88% избирателей. 

Иржи Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелал ему "силы и здоровья".

 

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 65%.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию. 

Европейская правда

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Темы: ЧехиявиборыРосcия
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