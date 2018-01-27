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В Україну йдуть потепління, ожеледь і туман

Субота, 27 січня 2018, 16:21

Найближчими днями на території України очікується потепління, мокрий сніг з дощем, туман, на дорогах ожеледь.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. 

28 січня вночі у північних, Рівненській, Волинській, вдень - крім більшості південних та східних областей - ожеледь.

"Вночі та вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни ожеледиця", - зазначають синоптики. 

28 січня на заході опади - дощ з мокрим снігом, вдень до +5, вночі -1...-6. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях вдень сніг, у центральних регіонах - мокрий сніг.  Вдень від -1 до -5, вночі -5...-10. 

На півдні - мінлива хмарність, без опадів, вдень до +2 градусі, вночі до -7. 

У Києві очікується до +1 вдень, температура вночі -5...-7 градусів. 

29 січня по всій території України очікується  дощ з мокрим снігом, у центральних та східних регіонах вдень до +3 градусів, на півдні +2...+4. На заході до +5...+7, на Закарпатті до +9, вночі по всій території, крім сходу, -1...-3.  

 
 

Українська правда 

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Теми: погода
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