Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идут потепление, гололед и туман

Суббота, 27 января 2018, 16:21

В ближайшие дни на территории Украины ожидается потепление, мокрый снег с дождем, туман, на дорогах гололед.

Об этом ообщили в Укргидрометцентре. 

28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской, днем ​​ кроме большинства южных и восточных областей -гололед.

"Ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах страны гололедица", - отмечают синоптики.

28 января на западе осадки - дождь с мокрым снегом, днем ​​до +5, ночью -1...-6. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем ​​снег, в центральных регионах - мокрый снег. Днем от -1 до -5, ночью -5...-10.

На юге - переменная облачность, без осадков, днем ​​до +2 градусов, ночью до -7.

В Киеве ожидается до +1 днем, температура ночью -5...- 7 градусов.

29 января по всей территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом, в центральных и восточных регионах днем ​​до +3 градусов, на юге +2...+4. На западе до +5...+7, на Закарпатье до +9, ночью по всей территории, кроме востока, -1...-3.

 
 

Украинская правда 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: