В Украину идут потепление, гололед и туман

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Суббота, 27 января 2018, 17:21

В ближайшие дни на территории Украины ожидается потепление, мокрый снег с дождем, туман, на дорогах гололед.

Об этом ообщили в Укргидрометцентре. 

28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской, днем ​​ кроме большинства южных и восточных областей -гололед.

"Ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах страны гололедица", - отмечают синоптики.

28 января на западе осадки - дождь с мокрым снегом, днем ​​до +5, ночью -1...-6. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем ​​снег, в центральных регионах - мокрый снег. Днем от -1 до -5, ночью -5...-10.

На юге - переменная облачность, без осадков, днем ​​до +2 градусов, ночью до -7.

В Киеве ожидается до +1 днем, температура ночью -5...- 7 градусов.

29 января по всей территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом, в центральных и восточных регионах днем ​​до +3 градусов, на юге +2...+4. На западе до +5...+7, на Закарпатье до +9, ночью по всей территории, кроме востока, -1...-3.

 
 

Украинская правда 

Темы: погода
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