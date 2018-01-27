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Начальник генштабу ЗС Британії: Конфлікт з РФ може стати невідворотним

Субота, 27 січня 2018, 18:20
Начальник генштабу ЗС Британії: Конфлікт з РФ може стати невідворотним

Попри зусилля цивілізованого світу, спрямовані на мирне вирішення суперечок, конфлікт з Росією може виявитися невідворотним.

Таку думку під час виступу у Лондоні висловив начальник генштабу Збройних сил Великої Британії, генерал Нік Картер, пише Укрінформ

За його словами, "з часу завершення Холодної війни звичними є війни за вибором,  але у нас може не бути вибору щодо конфлікту із Росією. ... Світовій спільноті слід діяти дещо інакше, перш за все визнавши, що Росія поважає силу та людей, які протистоять їй".

Картер закликав визначити слабкі сторони Росії і "асиметрично маневрувати проти них".

"Слід брати участь у розбудові інституційної спроможності сусідніх держав, аби вони мали силу і впевненість протистояти Росії, й міжнародну витривалість, щоб витримати тиск, направлений на повалення їх ізсередини", - додав начальник генштабу ЗС Британії. 

Також, за його словами, важливе значення має і зменшення енергетичної залежності від РФ.

"Варто розповідати населенню РФ, що дійсно відбувається. Ми маємо захищати наші критичні можливості, особливо зважаючи на важливість кібернетичної складової. Ми також маємо вишуковувати наші власні вразливі до шкідливих російських впливів та дезінформації сторони, зменшуючи їх вразливість", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаДонбасВелика Британія
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