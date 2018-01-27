Начальник генштаба ВС Британии: Конфликт с РФ может стать неотвратимым
Несмотря на усилия цивилизованного мира, направленные на мирное разрешение споров, конфликт с Россией может оказаться неотвратимым.
Такое мнение во время выступления в Лондоне выразил начальник генштаба Вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер, пишет Укринформ.
По его словам, "с момента окончания холодной войны привычны войны по выбору, но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. ... Мировому сообществу следует действовать несколько иначе, прежде всего признав, что Россия уважает силу и людей, противостоящих ей".
Картер призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".
"Следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на свержение их изнутри", - добавил начальник генштаба ВС Великобритании.
Также, по его словам, важное значение имеет и снижение энергетической зависимости от РФ.
"Стоит рассказывать населению РФ, что действительно происходит. Мы должны защищать наши критические возможности, особенно учитывая важность кибернетической составляющей. Мы также должны выискивать наши собственные уязвимые к вредному российскому влиянию и дезинформации стороны, уменьшая их уязвимость", - добавил он.