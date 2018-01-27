Прикордонники: З початку року біометричний контроль вже пройшли 42 тисячі росіян

З початку 2018 року систему біометричного контролю при в'їзді в Україну пройшли 50 тис. осіб, з них - 42 тис. - громадяни Росії.

Про це під час річної підсумкової колегії МВС повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк, пише "Інтерфакс-Україна".

"З початку року контроль пройшли 50 тис. іноземців, серед яких 42 тис. - громадяни РФ", - повідомив він.

Як відомо, з 1 січня 2018 року у пунктах пропуску на держкордоні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних громадян 71 держави, звідки можуть надходити загрози для українців чи нацбезпеки країни.

З цією метою на адмінкордоні з окупованим Кримом було дообладнано 3 контрольних пункту в'їзду-виїзду та 157 пунктів пропуску.