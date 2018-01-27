Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники: С начала года биометрический контроль уже прошли 42 тысячи россиян

Суббота, 27 января 2018, 18:44

С начала 2018 года систему биометрического контроля при въезде в Украину прошли 50 тыс. человек, из них 42 тыс. - граждане России.

Об этом в ходе годовой итоговой коллегии МВД сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, пишет "Интерфакс-Украина". 

"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сообщил он. 

Как известно, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на госгранице в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить угрозы для украинцев или нацбезопасности страны.

С этой целью на админгранице с оккупированным Крымом были дооборудованы 3 контрольных пункта въезда-выезда и 157 пунктов пропуска. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияграницаМиграционная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
Зерновая инициатива: РФ продолжает блокировать продовольствие для мира – Мининфраструктуры
Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: