Пограничники: С начала года биометрический контроль уже прошли 42 тысячи россиян

С начала 2018 года систему биометрического контроля при въезде в Украину прошли 50 тыс. человек, из них 42 тыс. - граждане России.

Об этом в ходе годовой итоговой коллегии МВД сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, пишет "Интерфакс-Украина".

"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сообщил он.

Как известно, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на госгранице в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить угрозы для украинцев или нацбезопасности страны.

С этой целью на админгранице с оккупированным Крымом были дооборудованы 3 контрольных пункта въезда-выезда и 157 пунктов пропуска.