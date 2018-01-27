Пограничники: С начала года биометрический контроль уже прошли 42 тысячи россиян

256 просмотров
Суббота, 27 января 2018, 19:44

С начала 2018 года систему биометрического контроля при въезде в Украину прошли 50 тыс. человек, из них - 42 тыс. - граждане России.

Об этом в ходе годовой итоговой коллегии МВД сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, пишет "Интерфакс-Украина". 

"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сообщил он. 

Как известно, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на госгранице в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить угрозы для украинцев или нацбезопасности страны.

С этой целью на админгранице с оккупированным Крымом были дооборудованы 3 контрольных пункта въезда-выезда и 157 пунктов пропуска. 

Темы: Росcия граница Миграционная служба
powered by lun.ua
По теме
Начальник генштаба ВС Британии: Конфликт с РФ может стать неотвратимым 27 января 2018, 19:20
Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии 27 января 2018, 16:58
Адвокат: Агеева могут обменять на кого-то из заключенных в РФ украинцев 27 января 2018, 16:48
Все новости
Главные новости
В зоне АТО от пули снайпера погиб военный
Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии
В Судаке ОМОН заявился на заседание "Крымской солидарности"
ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости
Все новости
Made in Ukraine

482 Store: как это - открыть магазин в полузаброшенном особняке на Ярвалу

Инфокарты

Какие песни чаще всего слушают на YouTube в разных странах мира - интерактивная карта