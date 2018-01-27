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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 130 вибухів на Донбасі

Субота, 27 січня 2018, 23:02

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 25 січня по 19:30 26 січня зафіксувала 134 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 27 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 110 вибухів проти 70 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, 24 вибухи проти 100 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"Місія зафіксувала бойові броньовані машини та зенітні установки в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 3 зенітні установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на східній околиці Маріуполя", - йдеться у звіті.

"25 січня у непідконтрольному урядові районі міні-БПЛА СММ виявив 10 БМП (БМП-1 і БМП-2), зенітну установку (ЗУ-23-2), 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) та вантажівки військового типу біля Веселої Гори та Обозного", - підкреслили у Спостережній місії.

Теми: ОБСЄАТОДонбас
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