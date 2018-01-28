ОБСЕ за сутки зафиксировала более 130 взрывов на Донбассе

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Воскресенье, 28 января 2018, 00:02

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 25 января по 19:30 26 января зафиксировала 134 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 27 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, примерно 110 взрывов против 70 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, 24 взрыва против 100 соответственно)", - отметили в ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 3 зенитные установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на восточной окраине Мариуполя", - говорится в отчете.

"25 января в неподконтрольных правительству районе мини-БПЛА СММ обнаружил 10 БМП (БМП-1 и БМП-2), зенитную установку (ОУ-23-2), 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и грузовики военного типа у Веселой Горы и Обозного ", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.

Темы: ОБСЕ АТО Донбасс
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