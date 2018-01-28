Єврокомісар Кінг звинуватив РФ у поширенні дезінформації

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Неділя, 28 січня 2018, 00:50

Єврокомісар Джуліан Кінг звинуватив Росію у цілеспрямованому поширенні дезінформації.

Закиди в бік росіян щодо підтримки та організації пропагандистської кампанії в ЄС містить стаття Кінга у виданні Die Welt, передає Deutsche Welle.

"Навряд чи є сумнів у тому, що на сьогодні ми маємо справу з хитромудрою, вміло керованою, підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації. Російські військові, вочевидь, сприймають інтернет як нове поле бою, застосовуючи в якості зброї неправдиву інформацію", - наголосив єврокомісар.

"Європа має активніше протидіяти дезінформації. Головні кіберзагрози зараз - атаки хакерів, поширення комп'ютерних вірусів, онлайн-пропаганда тероризму і спроби маніпулювати громадською думкою за допомогою фейкових новин. Останнє має на меті перетворити нашу відкриту демократичну систему в зброю, націлену проти нас самих", - переконаний Кінг.

"Єврокомісія розробила низку проектів, спрямованих як на покращення компетенції самих користувачів, так і на боротьбу з онлайн-пропагандою ненависті й тероризму. Наразі спільно з країнами-членами ЄС проводиться робота щодо реалізації цього пакету заходів", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія активізувала значні ресурси і мережі підставних організацій, ЗМІ і так званих агентів впливу радянського зразка для просування пропаганди у західних ЗМІ щодо подій на Сході України та в Криму.

Теми: Росія пропаганда
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