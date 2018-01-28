Еврокомиссар Кинг обвинил РФ в распространении дезинформации

Еврокомиссар Джулиан Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации.

Упреки в сторону РФ относительно поддержки и организации пропагандистской кампании в ЕС содержит статья Кинга в издании Die Welt, передает Deutsche Welle.

"Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации. Российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", - подчеркнул еврокомиссар.

"Европа должна активнее противодействовать дезинформации. Главные киберугрозы сейчас - атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганда терроризма и попытки манипулировать общественным мнением с помощью фейковых новостей. Последнее имеет целью превратить нашу открытую демократическую систему в оружие, нацеленное против нас самих", - убежден Кинг.

"Еврокомиссия разработала ряд проектов, направленных как на улучшение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма. Сейчас совместно со странами-членами ЕС проводится работа по реализации этого пакета мер", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия активизировала значительные ресурсы и сети подставных организаций, СМИ и так называемых агентов влияния советского образца для продвижения пропаганды в западных СМИ о событиях на Востоке Украины и в Крыму.