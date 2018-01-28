До кінця року дороги патрулюватимуть учетверо більше нарядів - Аваков

До кінця 2018 року на дорогах України працюватиме близько 324 нарядів дорожньої патрульної поліції.

Про це в ході річної підсумкової колегії в суботу в Києві заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Департамент комунікації МВС.

"Зараз у навчальних центрах 2 600 патрульних, які готуються вийти на патрулювання наших доріг. Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах протяжністю 4 тисячі кілометрів. У лютому планується збільшення їх до 210 нарядів, а до кінця року до 324 нарядів", - підкреслив міністр.

"Така кількість патрульних зможе охопити понад 9 тисяч кілометрів доріг", - додав він.

"В Україні запрацюють патрульні підрозділи дорожньої поліції Криму і Севастополя. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди", - наголосив Аваков.