До кінця року дороги патрулюватимуть учетверо більше нарядів - Аваков

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Неділя, 28 січня 2018, 04:54
До кінця 2018 року на дорогах України працюватиме близько 324 нарядів дорожньої патрульної поліції.

Про це в ході річної підсумкової колегії в суботу в Києві заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Департамент комунікації МВС.

"Зараз у навчальних центрах 2 600 патрульних, які готуються вийти на патрулювання наших доріг. Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах протяжністю 4 тисячі кілометрів. У лютому планується збільшення їх до 210 нарядів, а до кінця року до 324 нарядів", - підкреслив міністр.

"Така кількість патрульних зможе охопити понад 9 тисяч кілометрів доріг", - додав він.

"В Україні запрацюють патрульні підрозділи дорожньої поліції Криму і Севастополя. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди", - наголосив Аваков.

Теми: МВС Аваков дороги
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