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К концу года дороги будут патрулировать в четыре раза больше нарядов - Аваков

Воскресенье, 28 января 2018, 03:54

К концу 2018 года на дорогах Украины будут работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.

Об этом в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Департамент коммуникации МВД.

"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - подчеркнул министр.

"Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", - добавил он.

"В Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", - отметил Аваков.

Темы: МВДАваковдороги
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