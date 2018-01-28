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США модернізували свою найбільшу неядерну бомбу

Неділя, 28 січня 2018, 04:52

США провели модернізацію своєї найбільшої неядерної бомби, відомої під назвою GBU-57.

Про це повідомляє японське видання The Japan Times, передає DW.com.

Зазначається, що модернізація призначена для поліпшення характеристик бомби при використанні для важких цілей і цілей, які знаходяться на великій глибині.

За інформацією Bloomberg, GBU-57 може бути використана для удару по підземним військовим заводам Північної Кореї, пов'язаних з її ядерною програмою. 

Підняти в повітря цю бомбу, бойова частина якої важить 2,5 тонни, можуть важкі бомбардувальники B-2. 

Як відомо, нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі – ядерних озброєнь малої потужності.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброя
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