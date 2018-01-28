США модернізували свою найбільшу неядерну бомбу

1846 переглядів
Неділя, 28 січня 2018, 05:52

США провели модернізацію своєї найбільшої неядерної бомби, відомої під назвою GBU-57.

Про це повідомляє японське видання The Japan Times, передає DW.com.

Зазначається, що модернізація призначена для поліпшення характеристик бомби при використанні для важких цілей і цілей, які знаходяться на великій глибині.

За інформацією Bloomberg, GBU-57 може бути використана для удару по підземним військовим заводам Північної Кореї, пов'язаних з її ядерною програмою. 

Підняти в повітря цю бомбу, бойова частина якої важить 2,5 тонни, можуть важкі бомбардувальники B-2. 

Як відомо, нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі – ядерних озброєнь малої потужності.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

Теми: США зброя
powered by lun.ua
По темі
США і Європа почали роботу над оновленням ядерної угоди з Іраном 28 січня 2018, 04:05
Під санкції США потрапила польська компанія - за торгівлю вугіллям з Донбасу 27 січня 2018, 17:05
Порошенко: Санкційна політика проти РФ лише посилюватиметься 27 січня 2018, 16:18
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий
Усик переміг Брієдіса і став володарем 2 чемпіонських поясів
Бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ - розвідка
АТО: Стало відоме ім'я загиблого у суботу українського військового
Усі новини
сім'я

Вікові кризи в житті дитини: як розпізнати та чим зарадити?

Фестиваль

На фестивалі UPark виступлять Massive Attack