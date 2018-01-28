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США модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу

Воскресенье, 28 января 2018, 04:52

США провели модернизацию своей крупнейшей неядерной бомбы, известной под названием GBU-57.

Об этом сообщает японское издание The Japan Times, передает DW.com.

Отмечается, что модернизация предназначена для улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.

По информации Bloomberg, GBU-57 может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, связанных с ее ядерной программой.

Поднять в воздух эту бомбу, боевая часть которой весит 2,5 тонны, могут тяжелые бомбардировщики B-2.

Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе  ядерных вооружений малой мощности.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

Темы: СШАоружие
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