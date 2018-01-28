На Сумщині під час полювання застрелили заступника голови РДА

У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві біля села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію "102" від бригади "швидкої допомоги" в неділю о 10.38, пише УНІАН.

"Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки поліція кваліфікує подію як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання", - зазначила Біганова.

Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.

У коментарі каналу "112 Україна" Біганова повідомила, що поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Вона також не виключила, що мав місце нещасний випадок.

Біганова уточнила, що Легкому було 60 років.