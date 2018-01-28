Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині під час полювання застрелили заступника голови РДА

Неділя, 28 січня 2018, 14:06
На Сумщині під час полювання застрелили заступника голови РДА

У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві біля села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію "102" від бригади "швидкої допомоги" в неділю о 10.38, пише УНІАН.

"Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки поліція кваліфікує подію як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання", - зазначила Біганова.

Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.

У коментарі каналу "112 Україна" Біганова повідомила, що поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Вона також не виключила, що мав місце нещасний випадок.

Біганова уточнила, що Легкому було 60 років.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: