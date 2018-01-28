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В Сумской области на охоте застрелили замглавы РГА

Воскресенье, 28 января 2018, 14:06
В Сумской области на охоте застрелили замглавы РГА

В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию "102" от бригады "скорой помощи" в воскресенье в 10.38, пишет УНИАН.

"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", - отметила Биганова.

Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже.

В комментарии каналу "112 Украина" Биганова сообщила, что полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство).

Она также не исключила, что имел место несчастный случай.

Биганова уточнила, что Легкому было 60 лет.

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