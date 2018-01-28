За рік банки-банкрути отримали майже 10 мільярдів гривень

За підсумками 2017 року сума надходжень до банків, що ліквідуються, склала 9,862 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

Як наголошується, із них найбільша сума – 5,02 млрд гривень – отримана від продажу активів банків, що ліквідуються.

"Ще 3,771 млрд гривень надійшло від погашення кредитів позичальниками. Крім того, 957,1 млн гривень отримано від погашення цінних паперів, та 113,7 млн гривень – у якості орендної плати", - йдеться у повідомленні.

Тільки протягом грудня 2017 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 1,539 млрд гривень. Це – рекордний показник за 2017 рік.

Інфографіка Фонду гарантування вкладів

Найбільша сума за підсумками місяця – 756,5 млн гривень – надійшла від погашення цінних паперів.

Ще 579,1 млн гривень отримано від продажу активів банків, що ліквідуються, 194,2 млн гривень – від погашення кредитів позичальниками, 10 млн гривень – у якості орендної плати.

Економічна правда