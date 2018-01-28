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За год банки-банкроты получили почти 10 миллиардов гривен

Воскресенье, 28 января 2018, 14:53

По итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Как отмечается, из них наибольшая сумма – 5,02 млрд гривен - получена от продажи активов ликвидируемых банков.

"Еще 3,771 млрд гривен поступило от погашения кредитов заемщиками. Кроме того, 957,1 млн гривен получено от погашения ценных бумаг, и 113,7 млн гривен - в качестве арендной платы", - говорится в сообщении.

Только в течение декабря 2017 года на счета ликвидируемых банков поступило 1,539 млрд гривен. Это - рекордный показатель за 2017 год.

 

Наибольшая сумма по итогам месяца – 756,5 млн гривен - поступила от погашения ценных бумаг.

Еще 579,1 млн гривен получено от продажи активов ликвидируемых банков, 194,2 млн гривен - от погашения кредитов заемщиками, 10 млн гривен - в качестве арендной платы.

Экономическая правда

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Темы: банки
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