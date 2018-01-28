На Чернігівщині розкрадали сировину з нафтопроводів "Укрнафти"

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Неділя, 28 січня 2018, 16:35

На Чернівщині СБУ виявила та заблокувала розкрадання сировини з нафтопроводів на одній із ділянок, що належить ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. 

"Встановлено, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу, перекачували сировину у паливнозаправні машини та реалізовували на "чорному" ринку", - зазначили в СБУ.

За даними експертів, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 292 КК - "Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів". 

"У ході досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців різних відомств", - зазначили у Службі безпеки. 

Теми: Укрнафта СБУ
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