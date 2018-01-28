На Чернігівщині розкрадали сировину з нафтопроводів "Укрнафти"

На Чернівщині СБУ виявила та заблокувала розкрадання сировини з нафтопроводів на одній із ділянок, що належить ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Встановлено, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу, перекачували сировину у паливнозаправні машини та реалізовували на "чорному" ринку", - зазначили в СБУ.

За даними експертів, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 292 КК - "Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів".

"У ході досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців різних відомств", - зазначили у Службі безпеки.