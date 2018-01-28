На Черниговщине крали сырье из нефтепроводов "Укрнафты"

На Чернивщини СБУ выявила и заблокировала хищение сырья из нефтепроводов на одном из участков, который принадлежит ОАО "Укрнафта".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Установлено, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на "черном" рынке", - отметили в СБУ.

По данным экспертов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 292 УК - "Повреждение объектов магистральных нефте-, газо и нефтепродуктопроводов".

"В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств", - отметили в Службе безопасности.