Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черниговщине крали сырье из нефтепроводов "Укрнафты"

Воскресенье, 28 января 2018, 15:35

На Чернивщини СБУ выявила и заблокировала хищение сырья из нефтепроводов на одном из участков, который принадлежит ОАО "Укрнафта".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. 

"Установлено, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на "черном" рынке", - отметили в СБУ.

По данным экспертов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 292 УК - "Повреждение объектов магистральных нефте-, газо и нефтепродуктопроводов".

"В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств", - отметили в Службе безопасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрнафтаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Укрнафта
Укрнафта за 4 месяца этого года заработала больше, чем за 2020 и 2021 вместе
"Укрнафта" хочет управлять отобранной у Коломойского нефтегазовой компанией
"Укрнафта" с начала года заработала более 4 миллиардов
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: