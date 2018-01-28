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У Львові храм УПЦ МП пікетували, вимагаючи звільнити "захоплену земельну ділянку"

Неділя, 28 січня 2018, 16:10
У Львові храм УПЦ МП пікетували, вимагаючи звільнити захоплену земельну ділянку

У Львові пікетують храм УПЦ МП, незаконно зведений у мікрорайоні Сихів, за твердженням львів'ян, поруч із церквою Київського патріархату на "самовільно захопленій земельній ділянці". 

Про це повідомляє місцеве видання "Дивись.info". 

Мешканці вул.Антоненка-Давидовича та проспекту Червоної Калини раніше зверталися до депутатів ЛМР з інформацією про те, що на земельній ділянці комунальної власності на пр.Червоної Калини, 89 самовільно зведено будівлю, у якій систематично проводять богослужіння представники УПЦ МП.

"Було встановлено, що згідно з листом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові від 12.09.2017 № 0006-4027 та листом виконавчого комітету ЛМР від 14.08.2017 № 4-2403-1903,  релігійна громада УПЦ (МП) збудувала об’єкт нерухомого майна без будь-якої дозвільної документації, а земельну ділянку на пр. Червоної Калини, 89 самовільно захопила без жодних прав на землекористування", - зазначає видання. 

Як пише видання "Вголос", біля храму вже сталися сутички із представниками Московського патріархату, які заявили, що "війни в Україні немає, а українська армія вбиває мешканців Донбасу". Після цього вони сховалися у храмі, який оточила поліція.

Активісти вимагають знести незаконно зведену будівлю, заявляючи, що у ній "проводиться відверта антиукраїнська діяльність".

За даними патрульної поліції м.Львова, біля храму пройшов "санкціонований мітинг проти незаконного розміщення церкви Московського патріархату". За даними поліції, участь у заході взяли близько 30 осіб, порушень правопорядку виявлено не було. 

 
 
 
Фото - "Дивись. info"

Відео - телеканал "НТА"

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваЛьвів
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