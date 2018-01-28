Во Львове храм УПЦ МП пикетировали, требуя освободить "захваченный земельный участок"

Во Львове пикетируют храм УПЦ МП, возведенный в микрорайоне Сихов, по утверждению львовян, незаконно рядом с церковью Киевского патриархата на "самовольно захваченном земельном участке".

Об этом сообщает местное издание "Дивись.info".

Жители вул.Антоненко-Давидовича и проспекта Красной Калины ранее обращались к депутатам Львовского горсовета с информацией о том, что на земельном участке коммунальной собственности на пр.Красной Калины, 89 самовольно возведено здание, в котором систематически проводят богослужения представители УПЦ МП.

"Было установлено, что согласно письму Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Львова от 12.09.2017 № 0006-4027 и письмом исполкома Львовского горсовета от 14.08.2017 № 4-2403-1903, религиозная община УПЦ (МП) построила объект недвижимого имущества без какой-либо разрешительной документации, а земельный участок на пр.Красной Калины, 89 самовольно захватила без прав на землепользование", - отмечает издание.

Как пишет издание "Вголос", возле храма уже произошли столкновения с представителями Московского патриархата, которые заявили, что "войны в Украине нет, а украинская армия убивает жителей Донбасса". После этого они скрылись в храме, который во избежание стычек окружила полиция.

Активисты требуют снести незаконно возведенное строение, заявляя, что в нем "проводится откровенная антиукраинская деятельность".

По данным патрульной полиции Львова, возле храма прошел "санкционированный митинг против незаконного размещения церкви Московского патриархата". По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 30 человек, нарушений правопорядка выявлено не было.

Фото - "Дивись. info"

Видео - телеканал "НТА"