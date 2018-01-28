Біатлон: Збірна України взяла "золото" у змішаній естафеті на ЧЄ, обійшовши РФ

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Неділя, 28 січня 2018, 17:39

Збірна України виграла золото у змішаній естафеті на Чемпіонаті Європи з біатлону.

У боротьбі за "золото" українці обійшли збірну Росії, яка стала другою та команду Норвегії, яка здобула "бронзу".

Після першого етапу, де за Україну бігла Юлія Журавок, мало хто сподівався на медаль. Юлія припустилася трьох промахів у стрільбі і передавала естафету Ірині Варвинець лише 13-ю.

Варвинець пройшла свій етап бездоганно, відстрілявшись на "нуль" і додавши у швидкості, і вже чоловіки приймали гонку на 5-й позиції.

Артем Прима зумів з одним промахом вивести збірну України у лідери після третього етапу і відрив від росіян, які йшли другими, складав 11 секунд.

На завершальному етапі Дмитро Підручний дав понервувати українським фанатам, двічі не закривши мішень. Але росіянин Логінов тричі стріляв у "молоко" і Підручний фінішував першим з відривом від другого місця у майже 12 секунд.

 

Чемпіонат тривав з 24 до 28 січня у італійському Ріднау. 

"Золото" стало третьою нагородою для збірної України на чемпіонаті Європи: раніше золоту і срібну нагороду завоювала Ірина Варвинець.

Микола Аврамчук, для УП

Теми: спорт біатлон Україна
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