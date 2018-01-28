Біатлон: Збірна України взяла "золото" у змішаній естафеті на ЧЄ, обійшовши РФ

Збірна України виграла золото у змішаній естафеті на Чемпіонаті Європи з біатлону.

У боротьбі за "золото" українці обійшли збірну Росії, яка стала другою та команду Норвегії, яка здобула "бронзу".

Після першого етапу, де за Україну бігла Юлія Журавок, мало хто сподівався на медаль. Юлія припустилася трьох промахів у стрільбі і передавала естафету Ірині Варвинець лише 13-ю.

Варвинець пройшла свій етап бездоганно, відстрілявшись на "нуль" і додавши у швидкості, і вже чоловіки приймали гонку на 5-й позиції.

Артем Прима зумів з одним промахом вивести збірну України у лідери після третього етапу і відрив від росіян, які йшли другими, складав 11 секунд.

На завершальному етапі Дмитро Підручний дав понервувати українським фанатам, двічі не закривши мішень. Але росіянин Логінов тричі стріляв у "молоко" і Підручний фінішував першим з відривом від другого місця у майже 12 секунд.

Чемпіонат тривав з 24 до 28 січня у італійському Ріднау.

"Золото" стало третьою нагородою для збірної України на чемпіонаті Європи: раніше золоту і срібну нагороду завоювала Ірина Варвинець.

З перемогою збірну України привітав глава держави Петро Порошенко: "Пишаюся нашими біатлоністами, які вибороли перемогу для нашої країни, обійшовши команди Росії та Норвегії".

Вітаю українську збірну із здобуттям «золота» у змішаній естафеті на Чемпіонаті Європи з біатлону



Пишаюся нашими біатлоністами, які вибороли перемогу для нашої країни, обійшовши команди Росії та Норвегії pic.twitter.com/x2gbK33AN3 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 28, 2018

Микола Аврамчук, для УП