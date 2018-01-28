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Биатлон: Сборная Украины взяла "золото" в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ

Воскресенье, 28 января 2018, 16:39
Биатлон: Сборная Украины взяла золото в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ

Сборная Украины выиграла "золото" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону.

В борьбе за "золото" украинцы обошли сборную России, которая стала второй и команду Норвегии, получившей "бронзу".

После первого этапа, где за Украину бежала Юлия Журавок, мало кто надеялся на медаль: Юлия допустила три промаха в стрельбе и передала эстафету Ирине Варвинец только 13-й. 

Варвинец прошла свой этап безупречно, отстрелявшись на "ноль" и добавив в скорости, и уже мужчины принимали гонку на 5-й позиции.

Артем Прима сумел с одним промахом вывести сборную Украины в лидеры после третьего этапа и отрыв от россиян, которые шли вторыми, составлял уже 11 секунд.

На завершающем этапе Дмитрий Пидручный дал понервничать украинским фанатам, дважды не закрыв мишень. Но представитель сборной РФ Александр Логинов трижды стрелял в "молоко" и Пидручный финишировал первым с отрывом от второго места почти в 12 секунд.

 

Чемпионат проходил с 24 по 28 января в итальянском Риднау.

"Золото" стало третьей наградой для сборной Украины на чемпионате Европы: ранее золотую и серебренную награду завоевала Ирина Варвинец.

С победой сборную Украины поздравил глава государства Петр Порошенко: "Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии".

Николай Аврамчук, для УП

Темы: спортбиатлонУкраина
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