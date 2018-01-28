Луценко виступає за легалізацію зброї

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Неділя, 28 січня 2018, 19:13
Фото УП

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Сегодня".

Генпрокурор зазначив, що щороку з початку АТО кількість убивств стає менше на 10-15%.

"По-перше, багато зброї на руках, а злочинець найбільше боїться збройної відсічі", - сказав він про причини такого явища.

"Тому я, до речі, є переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройшли необхідну перевірку, особливо для тих, у яких є власність і необхідність її захищати", - заявив Луценко.

Як повідомлялося, 30 вересня 2016 року заступник голови Національної поліції, начальник патрульної поліції Олександр Фацевич заявив, що Україна поки не готова до легалізації вогнепальної зброї.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією "TNS-Україна" навесні 2016 року, ідею легалізації зброї в Україні підтримують тільки 19% жителів, 81% виступають проти.

Українська правда
Теми: Луценко зброя
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