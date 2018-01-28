Луценко выступает за легализацию оружия

Генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".

Генпрокурор отметил, что каждый год с начала АТО количество убийств становится меньше на 10—15%.

"Во-первых, много оружия на руках, а преступник больше всего боится вооруженного отпора", - сказал он о причинах такого явления.

"Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать", - заявил Луценко.

Как сообщалось, 30 сентября 2016 года замглавы Национальной полиции, начальник патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что Украина пока не готова к легализации огнестрельного оружия.

Согласно данным опроса, проведенного компанией "TNS-Украина" весной 2016 года, идею легализации оружия в Украине поддерживают только 19% жителей, 81% выступают против.