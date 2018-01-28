Двоє поліцейських у Львові погоріли на хабарі

У Львові двох поліцейських затримали під час отримання хабаря у сумі 1,7 тис. доларів та 4 тис. гривень.

Про це 28 січня повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.



"Двоє оперуповноважених Залізничного відділу поліції Львова вимагали зазначену суму у місцевої жительки за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Їх затримали під час отримання хабара", - йдеться у повідомленні.



За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 - "Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

фото- управління СБУ у Львівській обл.

Українська правда

