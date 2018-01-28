Двое полицейских во Львове попались на взятке

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Воскресенье, 28 января 2018, 19:22

Во Львове двух полицейских задержали во время получения взятки в сумме 1,7 тыс. долларов и 4 тыс. гривен.

Об этом 28 января сообщили в управлении СБУ во Львовской области. 

"Двое оперуполномоченных Железнодорожного отдела полиции Львова требовали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали при получении взятки", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 368 - "Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

 
фото - управление сбу во львовской обл.

Украинская правда 

Темы: Львов взятка полиция
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