Водіїв фур попередили, що до Києва можуть не пустити через сніг

28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до Києва може бути обмежено через погіршення погодних умов.

Про це ввечері 28 січня повідомили у прес-службі столичної мерії.

"Рішення про обмеження буде ухвалено у разі посилення снігопаду. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів", - зазначено у повідомленні.

Окрім того для ефективної роботи снігоприбиральної техніки водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", - заявили у КМДА.

За умов погіршення погоди киян закликають не користуватися особистим авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

У мерії нагадали, що, за прогнозами синоптиків, 29 січня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах – подекуди ожеледиця.

Українська правда