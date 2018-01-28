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Водіїв фур попередили, що до Києва можуть не пустити через сніг

Неділя, 28 січня 2018, 18:58
Водіїв фур попередили, що до Києва можуть не пустити через сніг

28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до Києва може бути обмежено через погіршення погодних умов.

Про це ввечері 28 січня повідомили у прес-службі столичної мерії. 

"Рішення про обмеження буде ухвалено у разі посилення снігопаду. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів", - зазначено у повідомленні. 

Окрім того для ефективної роботи снігоприбиральної техніки водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", - заявили у КМДА. 

За умов погіршення погоди киян закликають не користуватися особистим авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

У мерії нагадали, що, за прогнозами синоптиків, 29 січня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах – подекуди ожеледиця.

Українська правда

Теми: Київпогодатранспорт
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