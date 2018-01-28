Водителей фур предупредили, что в Киев могут не пустить из-за снега

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Воскресенье, 28 января 2018, 19:58

28-29 января въезд большегрузого транспорта в Киев может быть ограничен из-за ухудшения погодных условий.

Об этом вечером 28 января сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.

Кроме того, для эффективной работы снегоуборочной техники водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - заявили в КГГА.

В условиях ухудшения погоды киевлян призывают не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

В мэрии напомнили, что, по прогнозам синоптиков, 29 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах - местами гололедица.

Украинская правда

Темы: Киев погода транспорт
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