У аеропортах Москви скасували та затримали близько 30 рейсів. Причини невідомі

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Неділя, 28 січня 2018, 20:16

В аеропортах Москви скасовано або затримано понад 30 рейсів.

Відповідні дані наведені на сервісі "Яндекс.Расписания", пише Liga.net.

З найбільшими труднощами зіткнулися пасажири в аеропорту "Домодєдово": там 10 рейсів затримано, ще 9 скасовано.

У "Внуково" затримуються 8 рейсів, з "Шереметьєво" не змогли вилетіти вчасно 6 літаків.

Причини затримки і скасування вильотів не уточнюються.

Погода у столиці РФ звична для цієї пори року: за даними Gismeteo, у Москві -5, сильних опадів немає і практично відсутній вітер.

Теми: Росія авіа погода
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