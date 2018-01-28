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У аеропортах Москви скасували та затримали близько 30 рейсів. Причини невідомі

Неділя, 28 січня 2018, 19:16

В аеропортах Москви скасовано або затримано понад 30 рейсів.

Відповідні дані наведені на сервісі "Яндекс.Расписания", пише Liga.net.

З найбільшими труднощами зіткнулися пасажири в аеропорту "Домодєдово": там 10 рейсів затримано, ще 9 скасовано.

У "Внуково" затримуються 8 рейсів, з "Шереметьєво" не змогли вилетіти вчасно 6 літаків.

Причини затримки і скасування вильотів не уточнюються.

Погода у столиці РФ звична для цієї пори року: за даними Gismeteo, у Москві -5, сильних опадів немає і практично відсутній вітер.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіапогода
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