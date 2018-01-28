В аэропортах Москвы отменили и задержали около 30 рейсов. Причины неизвестны

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 30 рейсов.

Соответствующие данные приведены на сервисе "Яндекс.Расписания", пишет Liga.net.

С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту "Домодедово": там 10 рейсов задержаны, еще 9 отменены.

Во "Внуково" задерживаются 8 рейсов, из "Шереметьево" не смогли вылететь вовремя 6 самолетов.

Причины задержки и отмены вылетов не уточняются.