В аэропортах Москвы отменили и задержали около 30 рейсов. Причины неизвестны
В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 30 рейсов.
Соответствующие данные приведены на сервисе "Яндекс.Расписания", пишет Liga.net.
С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту "Домодедово": там 10 рейсов задержаны, еще 9 отменены.
Во "Внуково" задерживаются 8 рейсов, из "Шереметьево" не смогли вылететь вовремя 6 самолетов.
Причины задержки и отмены вылетов не уточняются.
Погода в столице России обычная для этого времени года: по данным Gismeteo, в Москве -5, сильных осадков нет и практически отсутствует ветер.