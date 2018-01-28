У понеділок в центрі Києва влаштують "битву за "Арсенал"

29 січня у центрі Києві відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі "Арсенал".

Про це йдеться у повідомленні Національного інституту нацпам'яті.

Захід відбудеться в рамках відзначення 100-річчія бою під Крутами. Актори відтворять події, які відбувались біля "Арсеналу" наприкінці січня 1918 року.

Початок заходів заплановано на 18:30. Після реконструкції відбудеться традиційна смолоскипова хода від Арсенальної площі до Аскольдової могили, присвячена героям Крут.

Українська правда