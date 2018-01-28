В понедельник в центре Киева устроят "битву за "Арсенал"

29 января в центре Киева состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Об этом сообщили в Национальном институте нацпамяти.

Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия боя под Крутами. Актеры воссоздадут события, которые проходили возле завода "Арсенал" в конце января 1918 года.

Начало мероприятий запланировано на 18:30. После реконструкции состоится факельное шествие от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященное героям Крут.

Украинская правда