Чинний президент Фінляндії Саулі Нііністе переобраний на пост глави держави за підсумком виборів, що відбулися 28 січня.

За підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, за Нііністе проголосували 62,7% виборців.

Загалом у виборах брали участь 8 претендентів, які отримали від 6,9% до 1,5% голосів виборців.

BREAKING: Finland's president crushes competition in landslide re-election victory after receiving 62.7 percent of vote.