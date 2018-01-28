Діючий президент Фінляндії виграв вибори у першому турі з підтримкою у 62,7%
Чинний президент Фінляндії Саулі Нііністе переобраний на пост глави держави за підсумком виборів, що відбулися 28 січня.
За підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, за Нііністе проголосували 62,7% виборців.
Загалом у виборах брали участь 8 претендентів, які отримали від 6,9% до 1,5% голосів виборців.
BREAKING: Finland's president crushes competition in landslide re-election victory after receiving 62.7 percent of vote.— The Associated Press (@AP) January 28, 2018
Зі словами підтримки на адресу Нііністе вже виступила президент Литви Даля Грібаускайте, привітавши його з переобранням.
#Finland decided! Congratulations to Sauli Niinistö! @niinisto #presidentinvaalit2018— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) January 28, 2018
Зазначимо, що попереднє голосування на виборах президента Фінляндії проходило з 17 по 23 січня. Різниця між результатами попереднього голосування і остаточними результатами може становити кілька процентних пунктів.
За даними опитування громадської думки, яке провели перед президентськими виборами, перемогу діючому главі держави Саулі Нііністе віддавали у першому турі.
На другому місці з великим відривом був кандидат від зелених Пекка Хаавісто. Третє місце серед виборців, згідно з опитуваннями, розділили представниця "Справжніх фінів" Лаура Хухтасаарі і висуванець від виборчого об'єднання Пааво Вяюрюнен з 6% голосів.
Українська правда