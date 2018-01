Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте переизбран на пост главы государства по итогу выборов, состоявшихся 28 января.

По итогам подсчета более 98% бюллетеней, за Ниинисте проголосовали 62,7% избирателей.

Всего в выборах участвовали восемь претендентов. Они получили от 6,9% до 1,5% голосов избирателей.

BREAKING: Finland's president crushes competition in landslide re-election victory after receiving 62.7 percent of vote.