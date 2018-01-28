Действующий президент Финляндии выиграл выборы в первом туре с поддержкой в 62,7%

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Воскресенье, 28 января 2018, 22:16

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте переизбран на пост главы государства по итогу выборов, состоявшихся 28 января. 

По итогам подсчета более 98% бюллетеней, за Ниинисте проголосовали 62,7% избирателей.

Всего в выборах участвовали восемь претендентов. Они получили от 6,9% до 1,5% голосов избирателей. 

Со словами поддержки в адрес Ниинисте уже выступила президент Литвы Даля Грибаускайте, поздравив его с переизбранием. 

Отметим, предварительное голосование на выборах президента Финляндии проходило с 17 по 23 января.  Разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентных пунктов.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного перед президентскими выборами, победу действующему главе государства Саули Ниинисте отдали в первом туре.

На втором месте с большим отрывом был кандидат от зеленых Пекка Хаависто. Третье место среди избирателей, согласно опросам, разделили представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 6% голосов.

Украинская правда 

Темы: виборы Финляндия
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