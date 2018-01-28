Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Действующий президент Финляндии выиграл выборы в первом туре

Воскресенье, 28 января 2018, 21:16

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте переизбран на пост главы государства по итогу выборов, состоявшихся 28 января. 

По итогам подсчета более 98% бюллетеней, за Ниинисте проголосовали 62,7% избирателей.

Всего в выборах участвовали восемь претендентов. Они получили от 6,9% до 1,5% голосов избирателей. 

Со словами поддержки в адрес Ниинисте уже выступила президент Литвы Даля Грибаускайте, поздравив его с переизбранием. 

Отметим, предварительное голосование на выборах президента Финляндии проходило с 17 по 23 января.  Разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентных пунктов.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного перед президентскими выборами, победу действующему главе государства Саули Ниинисте отдали в первом туре.

На втором месте с большим отрывом был кандидат от зеленых Пекка Хаависто. Третье место среди избирателей, согласно опросам, разделили представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 6% голосов.

Украинская правда 

Темы: виборыФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: