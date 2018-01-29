Фахівець із санкцій США: Банки цуратимуться фігурантів "Кремлівської доповіді"

Бізнес і банки будуть тримати відстань від російських олігархів і осіб із кола президента Росії Володимира Путіна, які будуть згадані в так званій "Кремлівській доповіді" адміністрації США.

Про це розказав американський фахівець із питань санкцій Даніел Фрід в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Цей перелік не матиме юридичних наслідків, але має вигляд як список фігурантів майбутніх потенційних санкцій. І це точно означає, що бізнес та банки триматимуть відстань від людей, яких у ньому назвуть", - сказав Фрід, який координував санкційну політику в адміністрації попереднього президента США Барака Обами.

"Тому що це досить очевидно: раніше чи пізніше, якщо Росія продовжить свою агресивну діяльність… наприклад, якщо Росія спробує втрутитися у проміжні американські вибори у листопаді цього року, – Конгрес чи адміністрація пересунуть прізвища із цього списку вже власне до санкційного списку", – пояснив він.

Він звернув увагу на особливість очікуваної доповіді: в ній уперше до фактичного "чорного списку", який формально ще не є списком підсанкційних осіб, включатимуть не тільки російську політичну та бізнесову еліту, але й членів їхніх родин.

"Люди є відповідальними за свої дії. І якщо дитина корумпованого бізнесмена отримує серйозну позицію тільки через те, що до цього причетний її батько, корумпований бізнесмен, – це може бути підставою, щоб помістити цю людину у список", – наголосив Фрід.

"Путінський режим показує величезну чутливість, коли розслідувачі йдуть за грошовими потоками… Думаю, є підстави, чому російська еліта, згуртована навколо Кремля, нервує щодо того, що їх викриють", – додав колишній посадовець адміністрації США.

Деніел Фрід також прокоментував очікувані твердження Росії про те, що санкції Заходу їй не страшні, так: "Ефект від санкцій накопичується із часом. Ми знаємо це ще з радянських часів. Ми здійснювали тиск на Радянський Союз багато років – ще адміністрація Рейгана (президента США 1981–1989 років Рональда Рейгана – ред.) це почала. І тоді "совєти" теж казали: "а ми не зважаємо", "а немає ніякої різниці". І бачите, як зрештою все це повернулося… Бажав би, щоб про це пам’ятали".

У понеділок, 29 січня, Міністерство фінансів США має передати в Конгрес документ, який преса прозвала "Кремлівською доповіддю" – перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Це буде тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств на виконання ухваленого минулого року у США закону.

Нинішній звіт сам по собі не передбачатиме запровадження санкцій проти згаданих у ньому, але створить фактичні підстави для можливого запровадження таких санкцій у майбутньому.