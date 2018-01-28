Специалист по санкциям США: Банки будут сторониться фигурантов "Кремлевского доклада"

Бизнес и банки будут держать расстояние от российских олигархов и лиц из круга президента России Владимира Путина, которые будут упомянуты в так называемом "Кремлевском докладе" администрации США.

Об этом рассказал американский специалист по вопросам санкций Даниэл Фрид в интервью Радио Свобода.

"Этот перечень не будет иметь юридических последствий, но выглядит как список фигурантов будущих потенциальных санкций. И это точно означает, что бизнес и банки будут держать расстояние от людей, которых в нем назовут", - сказал Фрид, который координировал санкционную политику в администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

"Потому что это достаточно очевидно: рано или поздно, если Россия продолжит свою агрессивную деятельность ... например, если Россия попытается вмешаться в промежуточные американские выборы в ноябре этого года, - Конгресс или администрация передвинут фамилии из этого списка уже собственно в санкционный список", - пояснил он.

Он обратил внимание на особенность ожидаемого доклада: в него впервые к фактическому "черному списку", который формально еще не является списком подсанкционных лиц, включат не только российскую политическую и бизнес-элиту, но и членов их семей.

"Люди ответственны за свои действия. И если ребенок коррумпированного бизнесмена получает серьезную позицию только потому, что к этому причастен его отец, коррумпированный бизнесмен, - это может быть основанием, чтобы поместить этого человека в список", - отметил Фрид.

"Путинский режим показывает огромную чувствительность, когда расследователи идут за денежными потоками ... Думаю, есть основания, почему российская элита, сплоченная вокруг Кремля, нервничает по поводу того, что их разоблачат", - добавил бывший чиновник администрации США.

Дэниел Фрид также прокомментировал ожидаемые утверждения России о том, что санкции Запада ей не страшны, так: "Эффект от санкций накапливается со временем. Мы знаем это еще с советских времен. Мы оказывали давление на Советский Союз много лет - еще администрация Рейгана (президента США 1981-1989 годов Рональда Рейгана - ред.) это начала. И тогда "советы" тоже говорили: "А мы не обращаем внимания", "а нет никакой разницы". И видите, как в конце концов все это вернулось ... Хотел бы, чтобы об этом помнили".

В понедельник, 29 января, Министерство финансов США должно передать в Конгресс документ, который пресса прозвала "Кремлевским докладом" - перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Это будет только первый из целого ряда документов, которые готовят несколько американских ведомств в исполнение принятого в прошлом году в США закона.

Нынешний отчет сам по себе не будет предусматривать введение санкций против упомянутых в нем, но создаст фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.