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Дуда проаналізує закон, що забороняє "бандерівську ідеологію"

Понеділок, 29 січня 2018, 01:52
Дуда проаналізує закон, що забороняє бандерівську ідеологію

Президент Польщі Анджей Дуда ретельно проаналізує законопроект, який передбачає кримінальне покарання за висловлювання про причетність поляків до Голокосту і пропаганду так званої "бандерівської ідеології".

Про це заявив прес-секретар глави держави Кшиштоф Лапіньский, передає Радіо Польща.

"У цій ситуації не потрібно керуватися емоціями. Одночасно польська сторона повинна послідовно боротися за правду. Протягом багатьох років занадто часто ми чули брехню про т. зв. польські табори смерті. Ми не можемо дозволити, щоб відбувалися подібні речі, і саме для того потрібен цей закон. Він ніяк не стосується наукових досліджень або, не приведи господи, фальсифікації правди про Голокост", - сказав Лапіньский.

Згідно із законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. Закон стосується злочинів нацизму і комунізму, поправки передбачають також кримінальну відповідальність за пропаганду так званої "бандерівської ідеології".

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.

Теми: Польщаісторія
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